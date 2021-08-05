На Дону хозяева оставили умирать на солнцепеке восьмерых щенков

Малыши едва не умерли от жажды и жары. Фото: официальный аккаунт приюта "Святобор" в соцсетях

В Ростовской области, в городе Шахты, волонтеры ищут дом чудесным пушистым малышам. Новорожденных щенков, оказавшихся не нужными, хозяева просто сложили в коробку, словно старый хлам, и отнесли подальше от дома.

Причем, короб с восемью малышами в нем, оставили прямо на солнцепеке.

К счастью, об «отказниках», которые просто могли бы умереть на солнцепеке без еды и воды, узнали зоозащитники.

- Люди, вот вы, когда выносите в коробочке таких малышей, на что надеетесь? Что они сами выживут? Прекратите! Найдите совесть! Малышам срочно нужна кормилица, - эмоционально прокомментировала случившееся сотрудница приюта для безнадзорных животных «Святобор».

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