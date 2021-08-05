Алексей Логвиненко оценил новое футбольное поле и площадку для BMX

Утро сити-менеджера началось бодро - на Гребном канале «Дон». Фото: страница Алексея Логвиненко в Instagram

Утром 5 августа сити-менеджер Алексей Логвиненко устроил велопрогулку по Гребному каналу «Дон» и прилегающим территориям. Глава администрации объехал площадки и оценил развитие спортивного кластера. Небольшой видеоотчет уже появился в Instagram.

- Утро перед работой началось бодро - на Гребном канале «Дон». Обсудили комплексное развитие. Осмотрели новое футбольное поле и будущую трассу для BMX, она скоро будет готова, - сообщил в своем ролике Алексей Логвиненко.

Предполагается, что комплекс для занятий ВМХ и маунтинбайком обустроят на территории, прилегающей к Гребному каналу. Его планируют развернуть на площади в 50 тысяч кв. метров. Строительство должны завершить до конца 2021 года. Известно, что на оснащение велотрасс из областной казны выделят свыше 26,5 млн рублей.

Это локация станет местом притяжения для любителей велоспорта, его будут ежедневно будут посещать около 300 человек. Кроме того, здесь смогут одновременно смогут тренироваться до 150 спортсменов.

Также сейчас власти обсуждают строительство центра триатлона с 50-метровым бассейном на Гребном канале. В этот объект инвестор собирается вложить 350 млн рублей.

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