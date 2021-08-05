Ведро наркотиков нашли у жителя Ростова-на-Дону

Злоумышленник планировал перепродать наркотики. Фото: пресс-служба ГУ МВД

В Ростове-на-Дону полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, подозрение пало на 35-летнего мужчину.

Выяснилось, что дончанин купил запрещенные вещества через интернет-магазин. После оплаты мужчина забрал из тайника наркотики и реагент для их переработки.

Ростовчанин не собирался употреблять сам запрещенные вещества, а планировал их перепродать за более высокую цену.

- В ходе личного досмотра, а также по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято около двух килограммов наркотиков, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Запрещенные вещества мужчина хранил прямо в ведре.

На подозреваемого завели дело и заключили его под стражу.

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