5 млрд рублей потратят на подготовку Ростовской области к отопительному сезону

Все подготовительные работы намерены завершить до 1 октября. Фото: сайт правительства РО

На подготовку Ростовской области к отопительному сезону потратят более 5 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин, сообщает сайт донского правительства.

По словам чиновника, из областного бюджета перечислят около 4 млрд рублей, еще 1,3 млрд рублей - средства муниципалитетов и организаций жилищно-коммунального комплекса.

На эти деньги должны привести в порядок объекты ЖКХ, отремонтировать и построить 44 км тепловых и 90,7 км водопроводных сетей. Также закупят ресурсы и топливо для аварийных запасов. Все подготовительные работы намерены завершить до 1 октября.

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