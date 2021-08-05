Уже 24 тысячи жителей Дона подписали петицию против ковидных ограничений

Ограничения ввели в Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже 24 039 человек подписали петицию против новых ковидных ограничений в Ростовской области. Этот текст сейчас находится в широком доступе на портале Change.org.

Автор адресовал свое обращение Генпрокуратуре. Мужчина просит ведомство обратить внимание на решения властей. Все действия, по мнению жителя Дона, «противоречат Конституции и федеральному закону «Об основах охраны здоровья».

- Прошу обратить внимание прокуратуры и провести проверку. Постановление № 272 от 3 августа противоречит Конституции и основам прав и свобод человека. Помимо этого 17 Арбитражный апелляционный суд постановил, что насильственное вакцинирование незаконно, - говорится в петиции.

Ограничения ввели в Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19. Новые меры должны переломить эпидситуацию. С 4 августа в ряд заведений региона нельзя заходить без сертификата о вакцинации, справки о перенесенной инфекции или теста ПЦР.

Также на 30% сократили разрешенную заполняемость залов кафе, ресторанов, кинотеатров, театров. Концерты в помещениях без посадочных мест запрещены. Приостановили работу бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В больницах временно сократили плановую госпитализацию и медпомощь.

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