В Ростове автобус зацепил опору ЛЭП, есть пострадавшие

Автобус курсировал по маршруту Темерник - Центральный рынок. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
Сегодня, 5 августа, в Ростове на Королева автобус № 78 врезался в столб ЛЭП. На момент аварии в салоне находились 15 пассажиров, трое из них пострадали. Однако помощь медиков не потребовалась, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, все произошло рано утром, около 5 часов. По предварительным данным, 64-летнего водителя отвлек один из пассажиров. Авто задело опору после начала движения.
- По факту аварии проводится проверка. Специалисты установят все обстоятельства случившегося, - добавили в ГИБДД.
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