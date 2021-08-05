В Ростове автобус зацепил опору ЛЭП, есть пострадавшие

Автобус курсировал по маршруту Темерник - Центральный рынок. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 5 августа, в Ростове на Королева автобус № 78 врезался в столб ЛЭП. На момент аварии в салоне находились 15 пассажиров, трое из них пострадали. Однако помощь медиков не потребовалась, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, все произошло рано утром, около 5 часов. По предварительным данным, 64-летнего водителя отвлек один из пассажиров. Авто задело опору после начала движения.

- По факту аварии проводится проверка. Специалисты установят все обстоятельства случившегося, - добавили в ГИБДД.

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