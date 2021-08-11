Аппараты для подачи кислорода закупили в районной больнице Ростовской области

Кислород будет подаваться пациентам с гипоксией
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Центральная районная больница Целинского района закупила 5 кислородных концентраторов. Об этом сообщили в Управлении информационной политики Правительства Ростовской области.
Целинская ЦРБ обслуживает более 30 тысяч жителей района. Там трудится более 50 врачей и почти 200 сотрудников, относящихся к среднему медицинскому персоналу.
Кислородные концентраторы — это устройства, которые применяются для синтеза газовой смеси с 95% кислорода, которая подается пациенту. Концентраторы применяются для устранения гипоксии (недостатка кислорода в крови), лечения тяжелых заболеваний дыхательной системы, а также в послеоперационный период.
Напомним, Губернатор Ростовской области выделил около 8 миллионов на закупку медицинского оборудования
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