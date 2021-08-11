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Общество11 августа 2021 21:23

Маммограф за 14 млн рублей куплен для районной поликлиники в Ростовской области

Аппарат установили в рентген-кабинете стационара
ЖИРНЯКОВА Анастасия
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Маммограф стоимостью более 10 миллионов закупили в Ростовской области

Маммограф стоимостью более 10 миллионов закупили в Ростовской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная районная больница Верхнедонского района Ростовской области обзавелась новым аппаратом для диагностики — маммографом. Об этом сообщили в Управлении информационной политики Правительства Ростовской области.

Рентгеновский скрининговый аппарат обошелся больнице в 14 миллионов рублей. Он был установлен в рентген-кабинете стационара.

В настоящее время в больнице работают 23 врача общей практики и узких профилей, 111 сотрудников среднего медицинского персонала — медсестер, лаборантов, фельдшеров и рентгенлаборантов. ЦРБ является крупным медицинским учреждением района, занимает три здания и имеет стационар на 87 койко-мест.

Напомним, Губернатор Ростовской области выделил около 8 миллионов на закупку медицинского оборудования

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