Губернатор объяснил, почему на Дону скорректировали импровизированную QR-систему

Санитарные меры в регионе усилили с 4 августа из-за роста заболеваемости COVID-19
Фото: Иван МАКЕЕВ
Импровизированную QR-систему в Ростовской области скорректировали спустя сутки по просьбам жителей региона. Так некоторое смягчение ограничений объяснил на своей странице в Instagram губернатор Василий Голубев.
Речь идет о справках, которые изначально нужно было предоставлять во всех залах обслуживания населения. Теперь же - только в МФЦ, фитнес-центрах, спортзалах и точках общепита.
- Учитывая многочисленные обращения жителей, в постановление внесены некоторые изменения. В частности, уточнили места обязательного предъявления в организациях ПЦР-тестов или сертификатов о прививках. Они потребуются при личном посещении МФЦ. При отсутствии необходимых документов услуги в МФЦ можно получить в дистанционной форме, - написал Василий Голубев.
Также глава региона выразил надежду, что «вынужденный период ограничений не будет затяжным».
- Призываю всех сообща противостоять коронавирусной угрозе, выполнять санитарно-эпидемиологические требования, вакцинироваться, беречь себя и близких, - обратился к жителям Дона Василий Голубев.
Санитарные меры в регионе усилили с 4 августа из-за роста заболеваемости COVID-19. Так, кроме обязательно предъявления справок, теперь до 30% снизили разрешенную заполняемость залов кафе, ресторанов, кинотеатров, театров.
Концерты в помещениях без посадочных мест запрещены. Приостановили работу бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В больницах временно сократили плановую госпитализацию и медпомощь.
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