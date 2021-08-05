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Общество5 августа 2021 22:47

Инвестор хочет открыть в Аксайском район новый рынок

Под торговую логистику будет освоено 105 гектаров
ПОПОВА Екатерина
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Под торговую логистику будет освоено 105 гектаров

Под торговую логистику будет освоено 105 гектаров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За два года инвестор на территории кооператива «Заря» в Аксайском районе планирует освоить территорию в 105 гектаров и потратить 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте «Город N».

Проект будет реализован в четыре этапа. Первый этап - организация ярмарки с открытыми площадками для торговли и автотранспорта. Также планируется организовать 250 торговых мест.

На втором этапе до декабря в эксплуатацию будут введены помещения для общепита. На третьем этапе заработает торговая галерея и склады. А на четвертом инвестор планирует расширить логистическую и торговую деятельность.

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