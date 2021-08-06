Коронавирус в Ростовской области на 6 августа 2021: скончались еще 27 зараженных

Число зараженных выросло на 456 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростовской области на 6 августа 2021 — публикуем последние данные статистики. Как изменилась ситуация с заболеваемостью, рассказали в донском правительстве.

За сутки коронавирусом заразились 456 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 111842.

Новые случаи заражения выявили в 55 городах и районах области. Лидером по ежедневному приросту заболевших остается Ростов-на-Дону, где заразились еще 180 жителей.

Лечение в стационарах проходят 3 697 пациентов с ковидом. Состояние 50 человек оценивается как тяжелое — эти люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки скончались 27 заболевших. Это 18 женщин в возрасте от 46 до 95 лет и девять мужчин от 50 до 92 лет.

Выздоровели еще 323 пациента. За весь период — 98575 человек.