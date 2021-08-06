В Ростовской области оборудование закрытой утиной птицефабрики выставят на торги

Изначальная цена составляет 2,3 миллиарда рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Донстар» собираются выставить на торги за 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте «Город N».

«Донстар» - бывшее утководческое подразделение разорившегося «Евродона». Начальная цена торгов - 2,3 миллиарда рублей при условии, что предприятие будет продано одним лотом. Все имущество фирмы находится под залогом ООО «Новые утиные фермы».

Как известно, «Евродон» многие годы возглавлял ростовский предприниматель. В прошлом году долги «Евродона» выкупила дочерняя компания «Новых утиных ферм» - «Дамате».