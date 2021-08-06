В Ростове 13-летняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть

Причины и обстоятельства гибели школьницы пока неизвестны
Фото: Александр БОЙКО
В Ростове 13-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Как уточнили ростовчане, трагедия произошла вчера, 5 августа, на проспекте 40-летия Победы. Девочка от полученных травм умерла на месте. Предварительно, перед падением она была на балконе.
Обстоятельства гибели школьницы пока неизвестны. Ситуацию сейчас выясняют правоохранители.
Ранее 6-летняя девочка выпала из окна дома в Батайске. Малышка облокотилась на москитную сетку и сорвалась. После этого она попала в больницу.
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