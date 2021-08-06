В Ростовской области у отделов полиции потребовали данные по вакцинации сотрудников

Ранее в регионе усилили санитарные меры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области служба собственной безопасности МВД потребовала от территориальных отделов полиции полные данные о вакцинации сотрудников, в том числе с указанием медиков, которые делали прививки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Для каких целей региональному УСБ понадобилась такая информация, неизвестно. В пресс-службе областного управления МВД ситуацию пока не комментируют, нужен официальный запрос. По мнению издания ФАН, материалы о прививках могли понадобиться для проверки подлинности выданных сертификатов.

Вакцинацией в регионе сейчас стараются охватить как можно больше людей. Это одна из мер по борьбе с ростом заболеваемости COVID-19. Наряду с этим ранее усилили санитарные меры. Теперь в ряде организаций принимают только с документом о прививке, справками о перенесенном COVID-19 или свежими ПЦР-тестами.

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