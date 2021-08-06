В Каменске-Шахтинском опрокинулся «ВАЗ-2110», погиб 17-летний юноша

По предварительным данным, 19-летний водитель на справился с управлением Фото: Сергей ГАПОН

В Каменске-Шахтинском на улице Нижнепрофильной в серьезном ДТП погиб 17-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2110». Также пострадал молодой человек 19 лет, который находился за рулем. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла вечером, 5 августа. Всего в машине было три человека. Известно, что травм избежал второй пассажир легковушки - 15-летний юноша.

По предварительным данным, водитель на справился с управлением. Из-за этого машина слетела на обочину и опрокинулась. Сейчас правоохранители еще проводят проверку, выясняют все детали случившегося.

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