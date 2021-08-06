К утру 6 августа в Ростовской области коронавирусом заболели еще 466 человек

Лечение в стационарах получают 3692 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки подтвердили 466 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2673. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 181. На втором месте находятся Аксайский и Боковский районы, там по 14 заболевших, в Азовском районе - 13, в Сальском районе - 12, в Каменске-Шахтинском и Красносулинском районе - по 11.

По 8 случаев подтвердили в Батайске и Волгодонском районе, по 7 - в городе Гуково, Таганроге, Зерноградском, Зимовниковском, Мясниковском, Неклиновском и Семикаракорском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Милютинском и Цимлянском районах.

Среди новых заболевших 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% - от 46 до 65 лет, 8,8% - от 66 до 79 лет, 3,4% - старше 80 лет, 14,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 3692 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 49 человек, на неинвазивной ИВЛ - 314.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 20 женщин 40, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 70, 71, 72, 75, 76, 80, 83, 84, 86, 88 лет, а также 8 мужчин 34, 51, 60, 61, 66, 67, 73, 77 лет. У всех - хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 5338 человек.

Ранее губернатор Василий Голубев объяснил, почему разрешил непривитым посещать почту и банки. О корректировке постановления глава региона рассказал в Instagram.

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