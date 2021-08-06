В Ростовской области умерли еще 28 пациентов с COVID-19

Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 3692 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской обалсти зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась сегодня, 6 августа, на сайте донского правительства.

- Скончались 20 женщин 40, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 70, 71, 72, 75, 76, 80, 83, 84, 86, 88 лет, а также 8 мужчин 34, 51, 60, 61, 66, 67, 73, 77 лет. У всех - хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 5338 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 3692 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 49 человек, на неинвазивной ИВЛ - 314. Среди новых заболевших 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% - от 46 до 65 лет, 8,8% - от 66 до 79 лет, 3,4% - старше 80 лет, 14,4% - дети.

Ранее стало известно, что за сутки выявили еще 466 заболевших коронавирусом. Эти случаи подтвердили в 54 городах и районах Дона.

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Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев (подробности)