В Ростове-на-Дону на базе ДГТУ создадут научную лабораторию «Зеленые и безотходные технологии»

Фото: ДГТУ

В донской столице металлургическая компания «Донэлектросталь» присоединилась к консорциуму «Технологии нового АПК и здоровьесбережения в условиях зеленой урбанизации», инициатором создания которого выступил ДГТУ. Предприятие и вуз намерены воплотить в жизнь амбициозные планы.

Так, в рамках сотрудничества запустят лабораторию «Зеленые и безотходные технологии». В ней будут реализовывать различные научные проекты. В том числе планируется разработать технологию переработки техногенных образований черной металлургии.

- Формат взаимодействия вузов, научных институтов и предприятий в рамках консорциума наиболее приемлем для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. ДГТУ выступил инициатором создания трех таких объединений, – прокомментировал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Фото: ДГТУ

Он также сообщил, что консорциум «Технологии нового АПК и здоровьесбережения в условиях зеленой урбанизации» ориентирован на создание прорывных экологичных технологий для АПК, а сотрудничество с такими компаниями, как «Донэлектросталь», позволит реализовать проекты для решения конкретных задач производства.

В свою очередь, директор компании «Донэлектросталь» Владимер Гвердцители отметил, что многие металлургические предприятия сталкиваются с трудностями в вопросах переработки производственных отходов. Спикер заявил, что необходимо внедрять в производство новые технологии, учитывая при этом экологический аспект.

- Над решением этой задачи мы намерены работать совместно с Донским гостехуниверситетом, – сообщил директор компании «Донэлектросталь» Владимир Гвердцители.

Ко всему прочему в лаборатории будут работать над проектами по повышению энергоэффективности применяемых на производстве технологий, по снижению энергозатрат, использованию альтернативных источников энергии на металлургических предприятиях.