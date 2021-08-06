В Ростовской области построят около 1,2 тысячи километров газопроводов

Сегодня уровень газификации региона составляет почти 88,6% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Технически возможную газификацию Ростовской области должны завершить к 2026 году. Такую информацию сегодня, 6 августа, озвучили на церемонии пуска голубого топлива в два хутора Пролетарского района - Сухой и Наумовский, сообщает сайт донского правительства.

Мероприятие провели губернатор Василий Голубев, первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак и гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Глава ресурсоснабжающей организации рассказал о планах на будущее в регионе.

- По пятилетней программе построят около 1,2 тысячи километров газопроводов. Благодаря этому подключат 200 населенных пунктов в 25 районах, - сообщил Сергей Густов.

Губернатор в свою очередь подчеркнул, что сейчас уровень газификации на Дону выше среднероссийских показателей.

- Сегодня уровень газификации региона составляет почти 88,6%, и это выше среднероссийских показателей. Нужно двигаться дальше, - сказал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что для Сухого и Наумовского проложили более 30 км подводящих и 29 км распределительных труб. Теперь газ смогут получить свыше 600 семей.

- Газ - новое качество жизни, он стирает грань между селом и городом в плане коммунального комфорта, - добавил Андрей Турчак.