Дожди с грозами ожидают на выходных в Ростовской области

Облачно и дождливо может быть и в начале следующей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на выходных - 7 и 8 августа - ожидаются дожди с грозами. При этом будет достаточно жарко - днем средняя температура воздуха по региону составит около +37. Об этом сообщили синоптики.

В донской столице должно быть около +35. Ветер прогнозируют восточный, от 2 до 5 м/с. Самыми прохладными грядущие два дня будут в Таганроге. Там днем в субботу должно быть +35, а в воскресенье +33. А вот жители Ремонтного не избегут летнего зноя, на этой территории обещают под +40 градусов.

Облачно и дождливо может быть и в начале следующей недели. В понедельник, 9 августа, по области будет от +33 до +36, ночью около +20 граудсов.

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