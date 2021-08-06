Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Ростовской области

Погибли 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Прокуратура начала проверку после массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

- Погибли 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних, еще 5 получили травмы. На место происшествия выехали заместитель прокурора региона и прокурор Аксайского района, - говорится в сообщении.

Специалисты сейчас проверяют «соблюдение требований в сфере безопасности дорожного движения».

Авария на М-4 произошла сегодня, 6 августа, в первой половине дня. Столкнулись 9 машин: 2 грузовика и 7 легковушек. Ранее в ГИБДД сообщили, что трагедия могла произойти из-за водителя «КамАЗа», который не придерживался безопасной дистанции на дороге.

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