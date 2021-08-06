В Ростове ДГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с футбольным клубом «Чайка»

Фото: ДГТУ

ФК «Чайка» подписал соглашение с Донским государственным техническим университетом. Клуб и вуз будут сотрудничать в области образовательной и научно-технической деятельности.

Воспитанники академии в новом учебном году будут учиться и проживать в опорном вузе области. Так, около 40 футболистов в возрасте от 12 до 18 лет станут учениками ДГТУ. Для них выделят места в новом 23-этажном общежитии.

– Сегодня мы запускаем уникальный для региона проект: совместно с футбольным клубом «Чайка» мы будем готовить первоклассных спортсменов, звезд футбола. На территории ДГТУ ребята будут проживать и получать среднее образование, развиваться физически и духовно, — прокомментировал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Фото: ДГТУ

Он напомнил, что сейчас все спортивные и социальные объекты вуза доступные не только для студентов и сотрудников. Например, в бассейне, легкоатлетическом манеже и на спортивных полях тренируется много донских спортсменов. В вузе реализуются все уровни образования, создается университетский кампус мирового уровня.

По мнению президента ФК «Чайка» Андрея Чайки, такой проект позволит юным футболистам не только стать первоклассными игроками, но и получить достойное образование.

– Союз вуза и футбольного клуба – это уникальная для России коллаборация. Мы даем возможность ребятам со всей области стать профессиональными футболистами, предоставляя при этом качественное школьное образование, — считает Андрей Чайка.