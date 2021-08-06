10, 11 и утром 12 августа на нескольких улицах Ростова отключат воду

Воду отключат из-за технических работ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

10 августа, а также в течение суток с утра 11 до утра 12 августа на некоторых улицах в донской столице не будет воды. Об отключениях сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Так, во вторник, 10 числа, с 9 до 18 часов подачу ресурса перекроют по следующим адресам: ж/д площадь 40 лет Победы, 81, 81/1,85/4,85/5,85/1, 85,89/1, 89, 87/1, 81/3, 87/4, 87/2, 91/1, 91/2, 93, 93/2, 95/3, 95, 95е, 95/1, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9, 93, 93/2, 93/3, 97, 101. Также краны не будут работать в Аксайских резервуарах, на Аксайской, Новоселковской, Петрожицкого. Это сделают из-за ремонтных работ трубопровода на 40-летия Победы.

С 8 часов 11 августа до 7 часов 12 августа не будет воды в границах: Профинтерна - Кооперативная, Гаккеля - Ленина. Причина - тоже ремонт, только на этот раз на участке сети от улицы Я. Галана до Кооперативной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за сбоя не разослали часть квитанций на оплату ЖКХ

В ближайшее время эту ситуацию обещают исправить (подробности)