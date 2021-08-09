Самвел Аракелян: «Санкции из-за политики в спорте надо жечь каленым железом»

Самвел Аракелян в радиоэфире высказался против любого политического подтекста в спорте. Фото: ЖИРНЯКОВА Анастасия

О том, как наши российские и донские спортсмены не теряют бодрость духа несмотря на все притеснения, и о своем отношении к санкциям рассказал в интервью «КП - Ростов-на-Дону» министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Рубенович Аракелян.

- Мое отношение к санкциям однозначно: каленым железом надо выжигать из спорта эту политику, - заявил спикер.

Аракелян пояснил, что в современном мире спорт все больше и больше политизируется, становится инструментом давления на определенные страны.

- Этого не должно быть вообще, - подчеркнул он. - Вы знаете, что в Древней Греции во время олимпиад прекращались все войны. И первый лозунг — «О, спорт, ты мир». Вот как должно быть.

Спикер отметил, что по всем нашим спортсменам легко можно было понять: они — из России.

- Ребята умудряются и гимны петь вне аудиторий, и форму сделали, по которой прочитывается российский флаг. Каждой стране стало ясно, за кого выступают они.

Аракелян рассказал, что активно болеет за Россию и старается не пропускать финалы в прямой трансляции, которые показывают по ночам - ради этого министр спорта даже готов на недосып.

- Нашу сборную временно назвали не тем названием — ну ничего, переживем. И не такое бывало. Главное, у нас много побед, - заключил спикер.

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Видео: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

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