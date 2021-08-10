В 1,5 раза больше мастеров спорта и КМС стало в Ростовской области

Техническое обеспечение спортсменов в Ростовской области хорошо подправили

Кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта в Ростовской области стало больше в полтора раза за последние пять лет. Об этом в интервью «КП - Ростов-на-Дону» на Радио 89,8 FM рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Рубенович Аракелян.

- Нам удалось в 1,5 раза увеличить количество кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, и более чем в 1,5 раза — спортсменов, кто повышает свой уровень и отбирается в резерв, - сообщил спикер. - Мощных резервистов у нас огромное количество.

Причиной для подобного роста числа отличных спортсменов министр спорта назвал качественное оборудование и спортивные объекты, появившиеся в области за последнюю пятилетку.

- Техническое обеспечение мы хорошо подправили. Губернатор и правительство сильно нас поддерживают: за последние пять лет финансирование увеличилось в два раза.

По словам Аракеляна, финансирование инвентаря и оборудования, с которыми в области были проблемы, выросло в 4 раза.

Также спикер положительно отозвался о федеральной программе для детей «Стань чемпионом». Она предназначена для детей от шести до 12 лет.

- Протестировали по этой программе уже более 3 тысяч детей, - отметил спикер. - Я рекомендую родителям начать с такого тестирования, а не отдавать ребенка в первый попавшийся спортивный кружок по принципу: «это модно», или «я сам в детстве занимался таким», или «близко к дому».

По словам Аракеляна, есть несколько ключевых категорий в спортивном самоопределении.

- Сила, скорость, выносливость — в общем виде детям определят направление, приоритетное для развития.

- А дальше можно выбрать более подходящий вид спорта в рамках этого направления самим, подытожил спикер.

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