57,7% населения Ростовской области может одновременно заниматься спортом

В Ростовской области вскоре построят еще несколько крупных спортивных объектов. Фото: Жирнякова Анастасия

Почти две трети жителей Ростовской области могут заниматься спортом одновременно — настолько хорошо стали оснащены города и поселки спортивными объектами. Об этом в интервью «КП - Ростов-на-Дону» рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

- С 2013 по 2020 годы мы проработали достаточно успешно: 10,7 тысячи спортивных сооружений сегодня функционируют в области, - рассказал Самвел Рубенович.- 57,7% населения могут единовременно прийти и заняться спортом. Это, конечно, показатель условный — но он говорит о том, что спортивных сооружений хватает.

По словам министра, за последние пять лет этот показатель увеличился более чем на четверть.

- Около 2 миллиардов рублей на эти цели передали нам федеральные власти, - перечисляет министр. - Остальное получили от губернатора. Более 280 объектов сделали мы за счет средств частного бизнеса — они дали более 4,5 миллиарда рублей.

Самвел Аракелян также поделился планами по модернизации стадионов.

- На территории колледжа олимпийского резерва мы сейчас строим практически дворец спорта на 3 000 посадочных мест. Параллельно проектируется ледовый дворец с 50-метровым плавательным бассейном на 4,5 тысячи зрителей - на территории, прилегающей к "Ростов-Арене". Есть проекты у «Чайки» и ДГТУ. Так и наберется несколько крупных спортивных учреждений, - заключил спикер.

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