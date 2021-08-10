Сильному гандбольному клубу — сильная площадка: к 2024 году отремонтируют Дворец спорта в Ростове

У гандболисток Дона будет целых две спортплощадки для тренировок

Дворец спорта осовременят, как только наши гандболистки смогут тренироваться на запасной площадке, которая уже запланирована к строительству. Об этом в интервью «КП - Ростов-на-Дону» рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Рубенович Аракелян.

- Мы бы давно сделали ремонт Дворца спорта, но наши гандболистки не позволяют нам этого сделать! - пошутил спикер.

Дело в том, что им совершенно негде играть наши домашние матчи, кроме Дворца спорта, который требует починки уже давно, пояснил Самвел Рубенович.

- Мы сдали готовый проект капремонта для этого сооружения еще в 2017 году, но пока, как известно, ремонт затягивается. Планируем начать реализацию в 2022 году, - отметил министр.

Одним из самых важных усовершенствований, по словам Самвела Аракеляна, станет расширение количества посадочных мест до 5 000.

- В задумках также было сделать гандбол-арену за счет частных инвестиций, но как-то тяжело идет этот процесс. Сначала на Левом берегу задумывали, потом на Каяни, и пока не построили, - рассказал министр.

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