Ледовый дворец с бассейном построят возле Ростов-Арены

10,7 тысяч спортивных сооружений сегодня функционируют в области

Территорию вблизи Ростов-Арены продолжают облагораживать: скоро там появится ледовый дворец. Об этом в интервью «КП - Ростов-на-Дону» на радио 89,8 FM рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

- Проектируется ледовый дворец с 50-метровым плавательным бассейном на 4,5 тысячи зрителей на территории, прилегающей к Ростов-Арене, - рассказал он.

В проектах также реконструкция Дворца Спорта в 2022-2024 годах, создание гандбол-арены для ростовских команд, и несколько других крупных проектов.

- Мы проработали достаточно успешно: 10,7 тысячи спортивных сооружений сегодня функционируют в области, - отметил министр.

По словам Самвела Аракеляна, современные сооружения стали строить на порядок качественнее.

- Возведено 255 сооружений на синтетическом покрытии, с современным освещением, с помощью бюджета в муниципалитетах. Среди них — бассейны, поля, стадионы, ледовые катки...

Напомним, программа по активному вливанию средств бюджета в ростовские и местные спортивные объекты проходила с 2013 года.

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