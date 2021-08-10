На строительство спортплощадок в Ростовской области привлекут 19 млрд рублей

Финансирование спорта активно началось в области с 2013 года

Большие финансовые вливания предстоят Ростовской области в части спортивного строительства. Об этом в интервью «КП - Ростов-на-Дону» на Радио 89,8 FM рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

- Мы хорошо постарались в последние 5-7 лет. Однако не все планы по строительству у нас выполнены: нужно построить еще несколько крупных спортивных объектов, - сообщил министр. - Привлечь на все эти нужды планируем около 19 миллиардов рублей.

Из них около 8 млрд рублей, по словам спикера, составят внебюджетные вливания.

- Бизнес давно и хорошо финансирует такие объекты, - отметил он.

В частности, на территории возле стадиона "Ростов-Арена", по словам Самвела Аракеляна, проектируется ледовый дворец с 50-метровым плавательным бассейном на 4,5 тысячи зрителей.

- Есть проекты у «Чайки» и ДГТУ,. Дворец Спорта ждет ремонта с 2017 года. Нам есть чем заняться, - подытожил министр спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону начали проектировать канатную дорогу через Дон

Она свяжет левый и правый берег, а ее протяженность составит два километра (подробнее)