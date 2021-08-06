В Ростовской области следователи с середины июля ищут 15-летнего юношу

Молодой человек не собирался уходить из дома на длительный срок. Фото: сайт управления Следственного комитета России по РО

В Ростовской области после исчезновения 15-летнего Бориса Шемченкова завели дело по статье «Убийство». Поиски юноши пока не приносят результата. Всех, кто мог видеть его, просят позвонить по телефонам: 8(863) 210-64-65, 8-989-700-08-67. Эта информация появилась на сайте управления Следкома по региону.

По данным ведомства, подросток утром 19 июля 2021 года ушел из дома на улице Кишиневской в Ростове. Куда отправился Борис Шемченков, неизвестно, после этого он так и не вернулся обратно.

Молодой человек не собирался уходить из дома на длительный срок, по крайней мере, никому об этом не говорил. На этом основании в Следкоме следователи сделали вывод, что могло произойти преступление. Сейчас специалисты ведут розыск, отрабатываются различные версии исчезновения ростовчанина.