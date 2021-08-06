Где потребуют тест или сертификат о прививке в Ростове-на-Дону: полный список организаций опубликовали власти

В некоторых местах вход по документам отменили.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Где потребуют тест или сертификат о прививке в Ростове-на-Дону, рассказали в областном правительстве. Публикуем полный список организаций и заведений.
Напомним, ограничения по коронавирусу ужесточили 4 августа. Чтобы попасть в некоторые государственные учреждения и досуговые места, потребуется сертификат о прививке, справка о перенесенном заболевании или свежий тест на ковид.
Где потребуются документы:
- Органы службы занятости (при личном обращении за получением государственных и муниципальных услуг);
- ЗАГСы (при личном обращении за получением государственных и муниципальных услуг);
- Фитнес-клубы, спортзалы, физкультурные и спортивные мероприятия;
- Предприятия общепита (включая летние площадки);
- Общежития областных образовательных организаций
Где документы больше не нужны:
- МФЦ (только залы обслуживания);
- Почта России;
- Визовый центр;
- Миграционная служба;
- Консульства других государств;
- Паспортный стол;
- Кадастровая палата;
- Росреестр;
- Бюро медико-социальной экспертизы;
- Военкомат;
- Полиция;
- МРЭО ГИБДД;
- Мировой суд;
- Банки;
- Гостиницы
Кроме того, вход свободен для всех в офисах ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также в частных медицинских центрах.
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