Где потребуют тест или сертификат о прививке в Ростове-на-Дону: полный список организаций опубликовали власти

В некоторых местах вход по документам отменили. Фото: Иван МАКЕЕВ

Где потребуют тест или сертификат о прививке в Ростове-на-Дону, рассказали в областном правительстве. Публикуем полный список организаций и заведений.

Напомним, ограничения по коронавирусу ужесточили 4 августа. Чтобы попасть в некоторые государственные учреждения и досуговые места, потребуется сертификат о прививке, справка о перенесенном заболевании или свежий тест на ковид.

Где потребуются документы:

- Органы службы занятости (при личном обращении за получением государственных и муниципальных услуг);

- ЗАГСы (при личном обращении за получением государственных и муниципальных услуг);

- Фитнес-клубы, спортзалы, физкультурные и спортивные мероприятия;

- Предприятия общепита (включая летние площадки);

- Общежития областных образовательных организаций

Где документы больше не нужны:

- МФЦ (только залы обслуживания);

- Почта России;

- Визовый центр;

- Миграционная служба;

- Консульства других государств;

- Паспортный стол;

- Кадастровая палата;

- Росреестр;

- Бюро медико-социальной экспертизы;

- Военкомат;

- Полиция;

- МРЭО ГИБДД;

- Мировой суд;

- Банки;

- Гостиницы

Кроме того, вход свободен для всех в офисах ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также в частных медицинских центрах.

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