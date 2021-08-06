Российские гандболистки обыграли Норвегию и вышли в финал Олимпиады

Теперь в финале наша сборная поборется за золото с французами

На Олимпиаде в Токио сборная ОКР в полуфинале одержала победу над норвежками. Первыми в финал уже прошли гандболистки из Франции. Этот матч решал, кто с ними поборется за золото в финале.

Игру начали норвежки с центра. Однако, счет открыла наша команда. Анна Вяхирева забила первый гол. Обе команды прекрасно действовали в обороне, не позволяли соперницам выйти вперед. В итоге, тайм закончился со счетом 14:11 в нашу пользу.

Ко второму тайму сборная соперника уже чувствовала себя некомфортно. За 28 секунд до конца игры разрыв между командами составлял один мяч. Но наши не дали забить норвежцам гол. Матч закончился со счетом 26:27.

Теперь ростовским гандболисткам в составе сборной страны предстоит встретиться в финале со сборной Франции. Встреча пройдет в воскресенье в 9.00 по московскому времени.

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