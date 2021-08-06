Отключения воды в Ростове-на-Дону 10 — 12 августа 2021: где и когда

Без воды останутся десятки домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения воды в Ростове-на-Дону 10 — 12 августа пройдут в Ленинском и Пролетарском районах. Публикуем полный список домов, в которых будет прекращено водоснабжение.

С 8.00 11 АВГУСТА ДО 7.00 12 АВГУСТА

Где: улица Профинтерна — улица Кооперативная — улица Гаккеля — улица Ленина.

Причина: капитальный ремонт участка водопроводной сети от улицы Галана до улицы Кооперативной.

С 9.00 до 18.00 10 АВГУСТА

Где:

- ж/д площадь 40 лет Победы, 81, 81/1,85/4,85/5,85/1, 85,89/1, 89, 87/1, 81/3, 87/4, 87/2, 91/1, 91/2, 93, 93/2, 95/3, 95, 95е, 95/1, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9, 93, 93/2, 93/3, 97, 101;

- Аксайские резервуары, улицы Аксайская, Новоселковская, Петрожицкого,

- Торговый Центр «МЕТРО».

Причина: ремонт трубопровода на проспекте 40 лет Победы