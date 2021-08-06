В Ростове-на-Дону усилили контроль масочного режима в общественном транспорте

Город мониторят 10 групп Фото: сайт администрации Ростов-на-Дону

В Ростове организовано 10 мониторинговых групп, которые контролируют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Также к ним присоединилась и Росгвардия. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- В работе групп мониторинга принимают участие специалисты Администрации города Ростова-на-Дону, уполномоченные сотрудники УМВД и ОГИБДД по г. Ростову-на-Дону, а также должностные лица федеральных и областных органов исполнительной власти, - уточняется в сообщении.

Проверку за соблюдением режима усилили после ввода новых антиковидных ограничений.

Чаще проверке подвержены конечные остановки и крупные транспортно-пересадочные узлы общественного транспорта. Также мобильные экипажи ГИБДД ловят бесмасочников во время движения транспорта.

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