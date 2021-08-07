Погода в Ростове-на-Дону на 7 августа 2021: прогноз на первый выходной

Температура воздуха может достигать +36 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 7 августа 2021 — публикуем прогноз ростовского гидрометцентра.

Температура составит плюс 34 — 36 градусов. Ветер восточный и юго-восточный — 6 — 11 метров в секунду. Порывы ветра могут усиливаться 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области вечером местами пройдет кратковременный дождь с грозой. В остальной период — без существенных осадков. На термометре будет плюс 31 — 36 градусов, местами — плюс 39 градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Как и в донской столице, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.