В Ростовской области число заболевших ковидом за сутки увеличилось почти на 500 человек

В регионе из-за сложной обстановки с ковидом ввели новые ограничительные меры Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Ростовской области непростая эпидобстановка. Только за минувшие сутки ковидом заразились 473 человека и на утро 7 августа нарастающим итогом общее число заболевших достигло 112781 дончан.

Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона.

Коронавиурс обнаружен у граждан возрастом от 18 до 80 лет. Также в числе заболевших – дети.Скончались за сутки 28 человек.

- Это 16 женщин и 12 мужчин, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 5366 человек.

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