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Происшествия7 августа 2021 13:15

На Дону лжесотрудник банка украл у женщины все сбережения

Теперь мошенника ищет полиция
РЕПИНА Елена
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Полиция разыскивает мошенников

Полиция разыскивает мошенников

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону местная жительница стала жертвой телефонного афериста. Она рассказала полицейским, что ей позвонили с неизвестного номера.

- Человек на другом конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что со счетом происходят подозрительные действия, похожие на попытки несанкционированного списания денег, - рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Дончанка выполнила все рекомендации незнакомца, после чего с ее двух карт пропали 150 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание причастных к совершению противоправных действий, - прокомментировали в ведомстве.

Полицейские в очередной раз напомнили, что сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам.

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