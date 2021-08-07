Охота с собаками на трюфель и вечный город: «Мисс Россия» рассказала об итальянских каникулах

Татьяна Котова сейчас отдыхает в Италии. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова, проводит август в Риме. Там она знакомится с местной кухней, культурой, природой и архитектурой.

Блондинка в своем блоге в «Инстаграме» рассказала подписчиков, какие экскурсии ее впечатлили больше всего.

- Я обожаю экскурсии. Но не банальные и скучные, и не пересказ гидом учебника по истории или выжимку из Википедии. А живой, интересный и современный рассказ о культуре, традициях и исторических событиях, - сообщила Татьяна Котова.

Девушка также поделилась своим личным экскурсионным опытом. Так, Татьяна Котова попробовала охоту с собаками на трюфель, посетила винные погребе, а также рестораны в замках. Побывала во Флоренции, которая у нее ассоциируется с искусством Микеланджело. И, конечно, посетила вечный город, - Ватикан.

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