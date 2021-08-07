За сутки 28 человек умерли от коронавируса в Ростовской области

В Ростове и в области за минувшие сутки ковид унес жизни 28 человек. Это 16 женщин. Их возраст от 33 до 97 лет, и 12 мужчин возрастом от 54 до 88 лет.

В пресс-службе правительства Ростовской области сказали, что у всех скончавшихся были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 5366 человек.

Отметим, что лечение в больницах сейчас получает 3781 пациент.

В лабораториях Дона за сутки сделано 15267 тестов на коронавирусную инфекцию. А прививки от ковида за сутки сделали 20709 человек.

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