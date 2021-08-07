Из Турции в Сыктывкар: «Мисс Россия» испытала приятное чувство, заехав на работу у супругу

Виктория Лопырева побывала на работе у супруга. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», жена первого зампреда правительства Коми, телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева прилетела в Сыктывкар из солнечной Турции.

Компанию звезде составил один из самых популярных диджеев страны Леонид Руденко. Об этом девушка рассказала в своем блоге в «Инстаграме». Виктория Лопырева также призналась, что цель визита в Россию – навестить мужа.

- Привет, Коми. Такое необычное и приятное чувство - заехать к мужу на работу в конце рабочего дня и просто прогуляться по солнечному Сыктывкару. Чувствую теплую энергию этой земли и людей, - такой пост опубликовала девушка в своем блоге в «Инстаграме».

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о другой "Мисс России", - о Татьяне Котовой. Она сейчас отдыхает в Риме и с удовольствием рассказывает подписчикам в "Инстаграме" о своих итальянских каникулах.

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