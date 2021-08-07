В Ростове-на-Дону первое воскресенье августа принесет приятную прохладу

Синоптики обещают в ближайшее время дождь
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В донской столице на смену невыносимой жаре пришла, наконец, относительно прохладная погода. Как рассказали синоптики, первое воскресенье последнего летнего месяца будет пасмурным и немного дождливым.
Так, 8 августа утром в Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями. Температура +32 градуса.
День также выдастся пасмурным, а столбик термометра поднимется до отметки 33 градуса.
Вечером пойдет дождь, а температура воздуха составит 31 градус.
Ночь с воскресенья на понедельник будет без осадков.
Порывы ветра в воскресенье составят всего один-два метра в секунду.
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