В Ростове-на-Дону первое воскресенье августа принесет приятную прохладу

Синоптики обещают в ближайшее время дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на смену невыносимой жаре пришла, наконец, относительно прохладная погода. Как рассказали синоптики, первое воскресенье последнего летнего месяца будет пасмурным и немного дождливым.

Так, 8 августа утром в Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями. Температура +32 градуса.

День также выдастся пасмурным, а столбик термометра поднимется до отметки 33 градуса.

Вечером пойдет дождь, а температура воздуха составит 31 градус.

Ночь с воскресенья на понедельник будет без осадков.

Порывы ветра в воскресенье составят всего один-два метра в секунду.

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