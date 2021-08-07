Ураган и грозу прогнозируют в Ростове-на-Дону в ближайшее время

На Ростов надвигается ненастье Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в субботу, 7 августа, с двух часов дня, обещают ненастье. Ожидаются сильные дожди, гроза, шквалистый ветер, порывы которого составят 18 м/с.

Непогода продлится до конца суток 8 августа.

- Из-за ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, - прокомментировали в пресс-службе ГО и ЧС города.

Спасатели не исключают также, что возможно подтопление пониженных участков территории города. Горожан попросили соблюдать осторожность.

- Стоит воздержаться от выхода на улицу и от использования личного транспорта, держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев, не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, на пониженных участках местности, при скачках напряжения в электросети отключить все электроприборы, не переходить улицу в потоке воды, - сказали в пресс-службе.