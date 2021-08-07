Власти Ростова-на-Дону назвали места, в которых установят новые камеры дорожного наблюдения

В Ростове появятся новые камеры видеофиксации нарушений ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской администрации донской столицы сообщили, что с 1 августа будут работать новые камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Они появятся на следующих участках: пр. Михаила Нагибина, д.38; ул. 50-летия Ростсельмаша, д.10; пр. Шолохова, д.235.

Как отметили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, в июле этого года комплексами фотовидеофиксации зафиксировано около 24 000 нарушений.

Чаще всего водители превышали скорость движение. На втором месте по популярности - несоблюдение правил проезда перекрестков. На третьем - несоблюдение водителями правил остановки и стоянки.

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