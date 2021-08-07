Стало известно, сколько ростовских школьников будут учится во вторую смену

В этом году учащихся во вторую смену будет больше, чем в прошлом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове власти проверили готовность ростовских школ к новому учебному году. Отметим, что в донской столице 268 образовательных организаций.

По предварительному комплектованию, 1 сентября в школы пойдут 115 747 детей.

- При этом во вторую смену предстоит заниматься 32069 школьникам, что составляет 27,7%, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По сравнению с прошлым годом, число тех, кто будет учиться во вторую смену, выросло.

По словам заместителя начальника Управления образования Маргариты Распеваловой, рост числа учащихся во вторую смену вызван проводимым ремонтом в ряде образовательных организаций - школа № 44, лицей № 20, школа № 84, второй корпус школы № 70. Учащиеся этих школ распределены в другие учреждения.

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