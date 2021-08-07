В Ростове-на-Дону продавец «воздуха» незаконно заработал 70 тысяч рублей

В донской столице автовладелец стал жертвой интернет-мошенника. Мужчине нужны были запчасти на машину. Их он нашел на одном известном сайте. Автовладелец в режиме онлайн связался с продавцом, после недолгих переговоров мужчины договорились о сделке.

Покупатель перевел на счет автора объявления 70 тысяч рублей и стал ждать доставку товара. Однако мужчина не увидел оплаченных деталей, а сам продавец перестал выходить на связь. Тогда дончанин понял, что его обманули, и пошел писать заявление в полицию.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего местного жителя. Мужчина намеренно создал объявление в интернете, но необходимым товаром изначально не располагал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.

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В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело (подробнее)