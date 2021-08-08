Погода в Ростове-на-Дону на 8 августа 2021: каким будет воскресенье

Температура составит +32 -34 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 8 августа 2021 — прогноз на ближайшие сутки. Рассказываем, каким будет воскресенье.

Температура составит плюс 32 — 34 градуса. Возможен небольшой дождь с грозой. Ветер восточный и юго-восточный — до 6 — 11 метров в секунду. При грозе порывы могут увеличиваться до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области столбик термометра может достигать плюс 29 — 34 градуса. По северу и востоку жара может усилиться до плюс 38 градусов. Местами пройдут кратковременные осадки, в отдельных районах — сильный дождь.