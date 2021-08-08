В Ростовской области байкер погиб, выехав на встречную полосу

Полиция выясняет все детали случившегося Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В селе Пешково Азовского района произошла авария с летальным исходом. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, на сельской дороге, в ночь с 7 на 8 августа , водитель мотоцикла марки «ИЖ» выехал на «встречку» прямо через сплошную и врезался в БМВ.

В пресс-службе областной ГИБДД уточнили, что на мотоциклисте не было шлема. В результате аварии байкер получил травмы, не совместимые с жизнью.

Мужчина погиб на месте происшествия. По данному факту полиция начала проверку.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что на трассе В Ростовской области, в Песчанокопском районе, утром в субботу, 8 августа, произошла массовая авария с летальными исходами. Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, авария случилась на трассе между донской столицей и Ставрополем. Погибли два человека: водитель и 11-летний пассажир иномарки.

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На месте работают сотрудники экстренных служб региона (подробнее)