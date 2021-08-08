В Ростовской области ребенок погиб во время пожара в частном доме

Пожарным удалось локализовать огонь за 20 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Новочеркасске, в ночь с 7 на 8 августа произошел пожар с летальным исходом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области ЧП случилось в частном доме на Грибоедова,6.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 2.30, ликвидация открытого горения произошла 2.50, - сказали в ведомстве.

Несмотря на оперативную работу пожарных, спасти ребенка, который находился в доме, не удалось. Пятилетний мальчик отравился продуктами горения.

- В тушении огня были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в МЧС.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о крупном пожаре в центре города. В субботу, 7 августа, загорелся утеплитель в строящемся здании, расположенном на проспекте Нагибина. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

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