Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил строителей с профессиональным праздником

Глава Администрации города Алексей Логвиненко поздравляет представителей строительной отрасли с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба городской администрации

В воскресенье, 8 августа, в России отмечают День строителя. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил всех причастных к профессии с этим праздником.

- Дорогие строители и ветераны отрасли! От всей души поздравляю с Днем строителя! Искренняя благодарность всем, кто имеет отношение к этому празднику: архитекторам, проектировщикам, инженерам, рабочим и сотрудникам строительного комплекса. Все вместе вы творите и создаете уникальный узнаваемый облик донской столицы, - обратился Алексей Логвиненко через свою страницу в «Инстаграме» ко всем, кто причастен к празднику.

Глава городской администрации подчеркнул, что результаты труда людей этой профессии впечатляют: новые районы, школы, детские сады, объекты здравоохранения и инженерная инфраструктура.

- Все, что мы видим вокруг, построено руками строителей! Не останавливайтесь на достигнутом! Творите, мечтайте и воплощайте в жизнь самые смелые проекты. Сегодня вы строите Ростов будущего! Крепкого здоровья, прочного жизненного фундамента, энергии, достижения новых профессиональных высот, любви, счастья и семейного благополучия! С праздником! – сказал Алексей Логвиненко.

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