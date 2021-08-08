Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет дождливой

На донскую столицу идут дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в понедельник, 9 августа, синоптики обещают прохладу. Так, утром будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. А температура воздуха составит 32 градуса. Вечером осадки продолжатся, а столбик термометра покажет 31 градус.

Во вторник, 10 августа, осадки будут идти весь день и всю ночь. Днем в Ростове будет 28 градусов, вечером – 23-27.

В среду, 11 августа, пасмурно, но без дождя. Утром и вечером 28 градусов, днем 29 градусов.

В четверг, 12 августа, весь день прогнозируют дождь. Температура воздуха утром и вечером составит 25 градусов, днем 27.

В пятницу, 13 августа, в первой половине дня синоптики обещают осадки, а потом облачно, без прояснений. Утром столбик термометра покажет 22 градуса, днем 27, вечером 25.